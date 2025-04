Coluna ADI pelo Paraná

Financeiro

Paraná - O Paraná fechou 2024 com o melhor resultado do Brasil em juros nominais: R$ 1,97 bilhão positivos. O rendimento das aplicações do Estado (R$ 4,7 bi) superou com folga os gastos com juros da dívida (R$ 2,73 bi). Isso garantiu mais espaço no orçamento para investimentos.

Liderança nacional

Liderança nacional: o resultado do Paraná foi três vezes maior que a soma dos demais estados do Sul. Enquanto RS e SC tiveram saldos bem menores ou negativos, o Paraná impulsionou a região à frente do ranking do Tesouro Nacional em rentabilidade financeira.

Conclave

O cardeal João Braz de Aviz, ex-arcebispo de Maringá, está entre os 138 cardeais aptos a eleger e ser eleito novo papa. Aos 77 anos, é o brasileiro mais velho no conclave que será convocado após a morte do papa Francisco. Sete cardeais brasileiros participarão do próximo conclave, incluindo Aviz, que já esteve na eleição de 2013. Todos os votantes são também elegíveis ao papado — não há candidatos pré-definidos.

Queijos do Paraná

As inscrições para a 2ª edição do Prêmio Queijos do Paraná e o Concurso Excelência em Muçarela – Edição Pizza terminam no dia 1º de maio. O acesso aos regulamentos e à inscrição devem ser feitos no site do Sistema FAEP. Um mesmo participante (produtor artesanal e/ou indústria) pode se inscrever nos dois concursos.