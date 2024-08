MULHERES NA POLÍTICA

Na quinta-feira (22), a OAB Cascavel promoveu o evento “Mulheres na Política”, voltado ao desenvolvimento e à preparação das mulheres que irão concorrer ao pleito 2024. Na ocasião, foram realizadas palestras, comandadas pelas advogadas Juliana Luiz Prezotto e Erica Pina do Carmo de Souza. A Subseção reafirma sua vontade de ampliar a participação feminina na política.

AGOSTO LILÁS

A OAB Cascavel participou do lançamento da campanha “Papo de Macho: Homem de verdade respeita”, iniciativa da primeira-dama de Cascavel, Fabíola Paranhos, e dos promotores de Justiça Alex Fadel e Guilherme Rezende. O projeto faz alusão a Agosto Lilás, mês de combate à violência doméstica, e foi lançado na terça-feira (27).

REVISTA COMEMORATIVA

Destaque especial para a revista digital que celebra tanto os 50 anos de Subseção quanto o Mês da Advocacia. A publicação reúne conteúdos relevantes e atuais para profissionais do Direito e toda a sociedade, inclusive relatos da história da entidade, retrospectiva de ações e resultados e artigos técnicos. É possível conferir a edição pelo site da OAB Cascavel ou nas redes sociais.

CONFRATERNIZAÇÃO

Após dias intensos de preparativos e realização da 3ª JAIOP Integração Acadêmica (Jornada da Advocacia Iniciante do Oeste do Paraná), a Comissão de Advocacia Iniciante organizou uma confraternização especial. O encontro ocorreu no dia 22 de agosto, durante a reunião ordinária do grupo. A Comissão está de parabéns pelo belo trabalho desenvolvido.

PALESTRA SOBRE LEILÕES

Nesta sexta-feira (30), ocorrerá a palestra “Desmistificando leilões”, promovida pela Comissão de Direito Imobiliário da OAB Cascavel. O leiloeiro Joney Marcelo palestrará na sede da Subseção. O coffee break inicia às 08h e a palestra, às 08h30. Os advogados podem se inscrever por meio do link disponível nas redes sociais da OAB Cascavel.

OAB CASCAVEL CAST

Com objetivo de informar sobre temas atuais relacionados ao Direito e à OAB Cascavel, a Subseção realiza periodicamente o OAB Cascavel Cast. Embora seja um podcast voltado para a advocacia, toda a sociedade se beneficia com os conteúdos jurídicos e esclarecedores. O podcast é transmitido no canal do YouTube da entidade. Um projeto inovador e que tem sido um importante instrumento de comunicação.