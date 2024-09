Governador em Cascavel

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), estará em Cascavel nesta quinta-feira (12), participando de uma caminhada de apoio a um candidato à Prefeitura de Cascavel. Em outra oportunidade que o governador era esperado por esse candidato, ele não veio na última hora e deixou muitas pessoas com dúvidas.

Candidaturas deferidas

O candidato a prefeito de Cascavel, Edgar Bueno, teve o pedido de registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral. Além de Edgar Bueno, Marcio Pacheco e o candidato apoiado pela atual gestão também tiveram os pedidos de registro deferidos. Agora, falta a Justiça analisar apenas o pedido de registro da candidata Professora Liliam.

Vereadores Podemos

O presidente do Podemos de Cascavel, Eloir Posser, confirmou à coluna que a Executiva Municipal do partido irá abrir um processo interno contra os candidatos a vereadores que estão desobedecendo as orientações do partido sobre o candidato que o Podemos está apoiando nas eleições de 2024.

Vereadores Podemos II

O Podemos de Cascavel aprovou em convenção partidária coligação com o PP de Marcio Pacheco, no entanto, alguns dos candidatos a vereadores estão apoiando outro candidato. O Podemos busca o cancelamento dos registros de candidaturas destes candidatos “desobedientes”.

Na Itaipu?

Corre informações nos bastidores da imprensa de que um prefeito de uma cidade do Oeste do Paraná que não está concorrendo à reeleição nas eleições de 2024 deverá ser nomeado na Itaipu no início de 2025, após o final de seu mandato, para coordenar um programa nos 399 municípios do Paraná. O tal prefeito estaria com audaciosos planos para chegar à Assembleia Legislativa do Paraná.

Eleições Curitiba

Um levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas e divulgado ontem (11) mostra que o vice-prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel (PSD) está liderando a disputa para a Prefeitura de Curitiba. Pimentel tem 32,1% das intenções de voto, bem à frente do ex-prefeito e deputado federal Luciano Ducci (PSB), que aparece com 16%. O deputado estadual Ney Leprevost (União) tem 12,5%, seguido do ex-governador Roberto Requião (Mobiliza), com 10,9%. Os outros candidatos somaram menos de 6%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º PR-02748/2024.

Moro réu

Uma suposta calúnia feita durante uma festa junina no Clube Duque de Caxias, em Curitiba, contra o ministro Gilmar Mendes, fez com que o senador do Paraná Sergio Moro (União Brasil) virasse réu em um processo no STF. O ministro Alexandre de Moraes comunicou a situação ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD).

Espaço democrático

O Jornal O Paraná, como registrado na coluna, ontem (11), prepara para a primeira semana de outubro um sabatina com todos os candidatos a prefeito de Cascavel. Os quatro “prefeituráveis” foram convidados para o sorteio da ordem de publicação das entrevistas que serão veiculadas simultaneamente no jornal impresso e no portal www.oparana.com.br, ratificando o compromisso com o debate público, transparente e democrático. Quanto mais o eleitor conhece o candidato, mais condições e critérios tem para fazer sua escolha de forma consciente.