Do IFood ao amor à pronta-entrega

Por esse motivo, talvez, que os avanços no que diz respeito à proteção dos direitos da mulher caminham lentamente. O perfil do Poder Judiciário, especialmente nas instâncias superiores, (bem como do Poder Legislativo e do Executivo) ainda é essencialmente masculino, de modo que a palavra da vítima perde valor, de que medidas protetivas não impedem novos cometimentos de crime, que penas são inócuas face aos crimes perpetrados, que projetos de lei com visível deterioração de direitos continuam andando, enquanto a lei de alienação parental continua vigente e com acréscimos mais prejudiciais às mulheres, por exemplo.

Longe de querer se apegar ao essencialismo, não deveria ser possível estabelecer um padrão geral para as questões judiciais, visto que os casos em concreto detêm suas particularidades. É justamente por isso que passam pelo crivo do Poder Judiciário, porque não basta a mera aplicação da lei. Em contrapartida, não se pode desconsiderar a subjetividade dos julgadores no momento do julgamento – por mais que deva se manter imparcial e ser racional e objetivo, existem preconcepções arraigadas a qualquer indivíduo, relacionadas à sua criação, às suas crenças, ao seu mundo.

Professora universitária, advogada e doutoranda em Direito

Tomar consciência de si para mudar

Eu queria falar sobre a importância de tomar consciência da realidade para que a gente possa mudar. O primeiro elemento de toda mudança é a conscientização. Por isso, faça uma autoanálise. Conscientize-se. Observe os seus pensamentos, os seus medos, as suas crenças, os seus hábitos, as suas atitudes e perceba o que precisa mudar. Coloque tudo sob a lente de um microscópio. Estude-se.

Hoje se diz muito: se conheça, autoconhecimento. A maioria de nós acredita que vive uma vida baseada em escolhas, mas, em geral, isso não é verdade. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo do dia, tomamos poucas decisões que refletem a nossa consciência, ou a consciência que nós temos naquele momento. Na maioria das vezes, nós somos como robôs. E agimos no automático, dirigimos a vida por condicionamentos passados, por aquilo que nós recebemos da infância, pelo nosso costume, por velhos hábitos.

E é nesse ponto que entra a necessidade de conscientização. A consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos as escolhas verdadeiras, feitas no momento presente, feitas no agora, para sermos governados por nós mesmos e não por uma programação que vem do passado. Portanto, adquirindo consciência, você poderá viver do que é hoje, em vez daquilo que foi ontem. Porque a grande maioria das pessoas age a partir dos hábitos que foi construindo e muitos hábitos não são bons, muitas percepções não são boas, por isso cria um sofrimento para a pessoa e para o entorno dela.

Por isso, tome consciência da sua vida, daquilo que você faz, do seu comportamento, e só assim você poderá mudar, avançar, tornar-te uma pessoa melhor e mais feliz. Pensemos nisso. Deus Pai de Amor e Bondade, fonte da benção, dignai-vos abençoar os vossos filhos e filhas, com a vossa graça, com o vosso amor, sustentai-os no caminho, dá-lhe força, dá-lhe paciência, a serenidade, a esperança, para buscar o melhor da vida, para tomar consciência sempre das atitudes e melhorar sempre, porque nós somos feitos para a construção, para nos tornarmos melhores em cada dia. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.

Padre Ezequiel Dal Pozzo