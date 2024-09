DIREITO PREVIDENCIÁRIO

No último dia 13/09, ocorreu o I Seminário de Direito Previdenciário do Oeste do Paraná. O encontro reuniu advogados da região na ACIC (Associação Comercial e Industrial de Cascavel), em um dia dedicado à atualização jurídica. O evento foi realizado pelas Comissões de Direito Previdenciário das Subseções da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do oeste paranaense: Cascavel, Capanema, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Toledo e Umuarama.

SMART CITIES

A Comissão dos Métodos Adequados de Tratamento e Resolução de Conflitos da OAB Cascavel realizou o “Treinamento Smart Cities Restaurativas: do planejamento à ação”. O evento ocorreu na quinta-feira (12), na sede da entidade. A fundadora da Circle Educação e Consultoria, Márcia Sarubbi Lippamann, ministrou o treinamento. Ela atua como palestrante, instrutora de Justiça Restaurativa, mediadora extrajudicial e judicial, árbitra e professora.

ELEIÇÕES 2024

Na terça-feira (10), a Comissão de Acessibilidade e dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Cascavel intermediou um encontro entre os candidatos à Prefeitura de Cascavel e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Durante o evento, foram apresentadas uma série de demandas para embasar políticas públicas de inclusão e acessibilidade no município. Também foi uma oportunidade para que os candidatos recebessem uma carta de intenções, consolidando as propostas discutidas pelo Conselho Municipal.

MARKETING JURÍDICO

Marketing jurídico foi o tema da Reunião Ordinária da Comissão da Advocacia Iniciante, realizada na quarta-feira (11), na sede da OAB Cascavel. O encontro, destinado aos novos advogados, contou com a presença do especialista Lucas Alcântara.

DIREITO DAS FAMÍLIAS

A Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da OAB Cascavel está se preparando para o “Workshop Direito das Famílias”. O encontro ocorrerá no dia 20 de setembro, das 08h às 17h, na sede da instituição, e receberá palestrantes especialistas no tema. É possível se inscrever no link: https://www.oabcascavel.org.br/eventos/index.php?route=common/home

INCLUSÃO DA PCD

Neste sábado (21), Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, a OAB Cascavel realizará a 2ª edição do encontro “OAB Cascavel em Via Pública”. A ação ocorrerá no Pátio da Igreja Matriz, a partir das 08h30. O evento visa a conscientização sobre os direitos da pessoa com deficiência. Na ocasião, serão coletadas doações de arroz, feijão, açúcar, óleo e leite para os representantes do Grupo Vozes da Inclusão e da Amac (Associação de Mães de Autistas de Cascavel).