Debate em Cascavel

A TV Tarobá de Cascavel realiza quinta-feira (8), às 22h30, o primeiro debate referente às eleições municipais de 2024. A mediação será do jornalista Fernando Lopes. Apesar de o debate ser realizado fora do período eleitoral, os quatro pré-candidatos a prefeito de Cascavel foram convidados, Edgar Bueno (PSDB), Marcio Pacheco (PP), Professora Liliam (PT) e Renato Silva (PL). Por enquanto, todos estão confirmados.

Zonas eleitorais

De acordo com a legislação, nos municípios paranaenses em que há mais de uma Zona Eleitoral, como é em Cascavel, a competência é dividida. Em Cascavel, a 68ª Zona Eleitoral é responsável pelo registro de candidaturas e pela propaganda eleitoral do município de Cascavel e a 143ª Zona Eleitoral é responsável pelo registro de candidaturas e pela propaganda eleitoral dos municípios de Lindoeste e Santa Tereza do Oeste.

Pesquisa registrada

O Hit Instituto de Pesquisa e Estatística registrou no TSE uma pesquisa sobre o cenário eleitoral de Toledo para as eleições de 2024. O estudo deverá ser divulgado no dia 11/08 e foi registrado sob o número PR-07219/2024. O levantamento apresentou o cenário com três candidatos: Beto Luniti, Mario Costenaro e Nelsi Welter.

“Biden Richa”

O ex-governador do Paraná, Beto Richa, repetiu o presidente americano Joe Biden e anunciou a desistência da corrida eleitoral pela prefeitura de Curitiba. Além disso, Richa informou que se manterá neutro em Curitiba nas eleições de 2024. Os motivos da desistência de Richa foram, entre outros, a dificuldade na formação de aliança e montar uma chapa competitiva para concorrer às eleições.

“Fortalecer candidaturas”

No entanto, aliados de Beto Richa informaram que, apesar de Richa estar entre os nomes mais lembrados nas pesquisas eleitorais, a desistência à disputa pela prefeitura de Curitiba se deu para fortalecer candidaturas do PSDB no interior do Paraná, em cidades como Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa.

Reajustes

O presidente da Alep, deputado Ademar Traiano (PSD), promulgou o reajuste sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. Os valores de 8,03% da recomposição correspondem às perdas inflacionárias no período de um ano, definido pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Candidatura CFM

O presidente do CRM-PR, Romualdo Gama, reverteu à decisão de cancelamento de sua candidatura à Conselheiro Federal do Conselho Federal de Medicina e segue na disputa na votação que iniciou ontem (6) e finaliza nesta quarta-feira (7), por todos os médicos do Paraná. O atual Conselheiro Federal do CFM, Donizetti Giamberardino, que concorre à reeleição, entrou com um pedido de cancelamento da candidatura de Gama, alegando que o trabalho institucional no CRM-PR favorecia a candidatura.

Aumento de juros?

A ata do Copom (Comitê de Política Monetária) publicada ontem (6) diz que o colegiado “não hesitará” em elevar a Selic (taxa básica de juros) caso julgue necessário. Segundo o documento, a decisão foi unânime. A autoridade monetária decidiu não se comprometer “com estratégias futuras”, mas um aumento no juro base pode vir caso a manutenção da taxa em 10,5% ao ano não controle os índices de preços.