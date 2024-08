Convenções

Em Santa Tereza do Oeste o PL irá realizar sua convenção partidária nesta sexta-feira (2), para homologar a indicação do empresário Lucas Bianchini à vice-prefeito de Santa Tereza na chapa encabeçada pelo pré-candidato à prefeito Marcelo Picoli. No sábado (3), será a vez do PSB de Marcelo Picoli realizar sua convenção para oficializar a candidatura.

Eleições Venezuela

A falta de transparência e lisura no processo eleitoral ocorrido no último domingo (28), na Venezuela segue causando incomodo em países da América do Sul, ou em parte deles. Apesar de o Governo Lula ainda não se manifestar oficialmente, uma nota divulgada pela Executiva Nacional do PT em seu site oficial, saudando o povo venezuelano pelo processo e parabenizando Nicolás Maduro pela “reeleição”, desagradou, inclusive, parte dos aliados da esquerda.

Sob suspeição

Após o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciar a reeleição de Maduro, a oposição contestou o resultado. O Órgão eleitoral venezuelano tem sido pressionado para divulgar as atas eleitorais que permitem a auditoria dos resultados anunciados, que deu 51,21% dos votos para Maduro contra 44% de Edmundo González. Como as atas não foram publicadas, a oposição tem alegado uma suposta fraude.

Oposição grita

Segundo a oposição da Venezuela, o candidato Edmundo González Urrutia (Plataforma Unitária Democrática, centro-direita) teria obtido ao menos 67% dos votos (7.119.768) nas eleições e o atual presidente Nicolás Maduro (Partido Socialista Unido da Venezuela, esquerda) teria recebido 30% (3.225.819). O resultado foi divulgado pela líder da oposição, María Corina Machado.

Depois das atas

O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse ontem (31) que a postura do Brasil foi decisiva para que as eleições presidenciais na Venezuela acontecessem e que o governo brasileiro só vai se posicionar sobre o resultado do pleito após a publicação das atas que detalham os resultados das urnas.

Nas ruas

Após Maduro ser declarado reeleito, o povo venezuelano tomou as ruas em uma sequência de protestos pacíficos convocados pela oposição que tem levado multidões às ruas. A ex-deputada María Corina Machado tem afirmado Urrutia conquistou 73,2% dos votos e que pode comprovar os números.

Em Cascavel

A reportagem do O Paraná entrou em contato com a vereadora Professora Liliam (PT) para saber seu posicionamento diante da nota divulgada pelo seu partido e também sobre toda polêmica que deixou o processo eleitoral na Venezuela sob suspeita e forte questionamento. No entanto, Professora Liliam disse estar focada em sua pré-campanha à Prefeitura de Cascavel e discutindo o futuro de Cascavel e Brasil.

Conselho Tutelar

O Governo do Paraná inaugura nesta sexta-feira (2), às 9h30, o Conselho Tutelar Maria Neuda da Silva, na região Leste de Cascavel. A obra teve um investimento de R$ 1,3 milhão em recursos oriundos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência. A inauguração contará com a presença do secretário estadual do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.