Coluna OAB Cascavel

A OAB Cascavel participou da Mobilização Nacional em Defesa da Competência da Justiça do Trabalho na quarta-feira (7), em frente ao Fórum Trabalhista de Cascavel, destacando a importância da preservação da competência ampliada pela Emenda Constitucional 45/2004. Com essa mudança, a Justiça do Trabalho passou a julgar todas as ações oriundas de relações de trabalho, e não apenas aquelas com vínculo formal. A mobilização aconteceu diante da suspensão de processos que colocam essa competência em risco.

O II Congresso Paranaense de Mediação foi um sucesso! Realizado na sede da OAB Cascavel, o evento reuniu grandes nomes da mediação e do Direito em dois dias de intensa programação. Com palestras, painéis técnicos e debates, o evento promoveu reflexões sobre a mediação como instrumento efetivo na resolução de conflitos. Advogados, estudantes e especialistas participaram ativamente das discussões, fortalecendo o compromisso com a construção de uma cultura de paz no ambiente jurídico.

A Comissão da Advocacia Iniciante retomou o Projeto de Mentoria com um encontro especial no dia 24 de abril. O evento contou com palestras dos advogados Luciano Katarinhuk e Helio Ideriha Junior, que compartilharam experiências sobre os desafios e caminhos da advocacia no início da carreira. A iniciativa reforça o compromisso da OAB em apoiar os jovens profissionais com conhecimento e incentivo à prática qualificada.

PIZZA SOLIDÁRIA

A OAB Cascavel é parceira da promoção de pizzas em prol do CEMIC, que acontece no dia 24 de maio. Com R$50, é possível adquirir uma pizza (calabresa ou lombo/milho e bacon) e contribuir com o atendimento a mais de 180 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A retirada será na Rua Maceió, 118, e os ingressos podem ser adquiridos com o Dr. Hilário Orlandi.

MAIO LARANJA

Maio Laranja é um chamado à proteção da infância e da adolescência, e a OAB Cascavel reforça seu compromisso com essa causa. Durante o mês, serão divulgados conteúdos e orientações jurídicas para prevenir e combater a violência contra crianças e adolescentes. A advocacia e a sociedade são convidadas a somar forças nessa luta. Diga não ao silêncio. Disque 100 e denuncie.