Coluna OAB Cascavel

CORREIÇÃO ANUAL

Anualmente, é realizada a correição (fiscalização) sobre os serviços da Justiça Federal do Paraná, com objetivo de verificar a regularidade e realizar melhorias. Em Cascavel, a fiscalização ocorreu no último dia 16. A OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel) participou da reunião, momento em que dialogou sobre a atual situação dos processos do município e levou demandas dos advogados previdenciários: problemas com laudos médicos, indeferimentos e demais solicitações.

CORREIÇÃO ANUAL II

Participaram da reunião o presidente da OAB Cascavel, Dr. Alex Gallio, a presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Dra. Eliane Deola, e a secretária da Comissão, Dra. Juliana Peixoto da Silva. Também compareceram a desembargadora Dra. Vânia Hack de Almeida e os magistrados Wesley Schneider Collyer, Vitor Marques Lento, Suane Moreira Oliveira e Bruno Rodolfo de Oliveira Melo. Os magistrados acolheram as demandas e se comprometeram a buscar uma solução.

DIREITO AGRÁRIO

Na quinta-feira (17), a Comissão do Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Cascavel realizou o evento “Recuperação Judicial do Produtor Rural”, no auditório da AREAC (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel) — patrocinadora da ação. Darci Luiz Pesali, administrador judicial e economista, e Rafaela Pesali Gonçalves, advogada, palestraram no encontro.

EXECUÇÃO FISCAL