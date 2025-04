Coluna AMC: Vacina em dia? Um gesto de amor que protege gerações

OPINIÃO

Coluna ADI pelo Paraná

Terminal de cruzeiros Cascavel - Paranaguá terá, em breve, um terminal exclusivo para cruzeiros, com o objetivo de impulsionar o turismo no Litoral do Paraná. O projeto, anunciado pelo governador Ratinho Junior, foi inspirado no PortMiami, o maior terminal de cruzeiros do mundo, visitado pelo governador durante missão internacional aos EUA. O terminal de passageiros, […]