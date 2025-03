Coluna ADI pelo Paraná

Após cinco anos parada, a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná iniciou sua manutenção para retomar a produção de fertilizantes. “ O retorno ocorre exatamente na data da assembleia que marcou um momento difícil para a categoria. A reabertura da Fafen é uma conquista coletiva, que encontrou apoio no compromisso do governo e nas propostas para a retomada do setor de fertilizantes”, disse o coordenador da Federação Única dos Petroleiros, Deyvid Bacelar.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem agenda em Curitiba no dia 27 de março para lançar a pré-candidatura do deputado Filipe Barros (PL) ao Senado. A Paraná Pesquisas do dia 27, o deputado tem 20,6% e a pré-candidatura, segundo ele, vai ganhar mais força com o apoio bolsonarista.

Para todos

A vacina da gripe entrou no calendário nacional de vacinação para crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos e estará disponível durante todo o ano a partir da terceira semana de março, anunciou o Ministério da Saúde. Para esses grupos, portanto, a vacinação contra a influenza estará disponível em tempo integral, não apenas em campanhas sazonais.

Apoio à divulgação

A Secretaria do Turismo do Paraná modificou o apoio à divulgação de eventos que promovam destinos turísticos. Com novo formato de preenchimento de dados do evento (local, público-alvo e propósito) os municípios e empreendedores podem divulgar as ações no calendário de eventos turísticos do Paraná. “Cada festividade nas cidades tem um papel fundamental no fortalecimento econômico e a proposta é fomentar as festas regionais”, disse o secretário Márcio Nunes.

Segurança Alimentar

O Paraná alcançou a marca de 342 cidades no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional – 85,7% do total de municípios do estado. Esse número coloca o Paraná na liderança nacional com 23% das 1.390 adesões municipais no Brasil. A adesão ao Sisan facilita o acesso dos municípios a recursos e políticas públicas federais.

Aprovado

O prefeito de Cianorte, Marco Franzato (PSD), comemorou a pesquisa divulgada pela ‘IRG Pesquisa’ no dia 27 de fevereiro que apontou 80% da aprovação. “Agradeço a confiança de toda a população de Cianorte, por esse resultado expressivo, saibam que continuaremos lutando e transformando Cianorte cada dia mais”, disse Marco Franzato.