Coluna ADI pelo Paraná

Tarifa Zero

Paraná - O prefeito Eduardo Pimentel (PSD) lançou nesta sexta-feira (21), o programa Tarifa Zero a Caminho do Emprego, que garante passagem gratuita de ônibus no transporte coletivo de Curitiba para quem está desempregado e à procura de uma colocação no mercado de trabalho. O cadastramento será feito pelo Sine. O grande desafio do atual prefeito quando se fala no transporte coletivo, será a nova concessão do transporte público. O edital deve ser lançado antes do segundo semestre de 2025 e irá definir o novo modelo de negócio do sistema (concessão convencional ou PPP), regras de atuação, integração, investimentos, remuneração, garantias e prazo da concessão do transporte coletivo. O leilão será realizado na Bolsa de Valores.

Na RMC

A Amep concluiu uma das últimas etapas do processo para a realização da primeira licitação do transporte coletivo metropolitano de Curitiba. A PGE está analisando a documentação e deverá devolvê-la com eventuais apontamentos em até 30 dias. Implementado em 1996, esta será a primeira vez, depois de quase três décadas, que o transporte metropolitano será regulamentado via processo licitatório. Segundo o presidente da Amep, Gilson Santos, a medida garantirá mais segurança jurídica ao Estado e às empresas contratadas, o que deve se refletir em mais qualidade no serviço prestado aos usuários.

PSDB e MDB

“Produtiva reunião, nesta quinta-feira, com o ex-presidente Michel Temer, o deputado federal Paulo Abi Ackel, o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, o deputado federal e presidente do ITV Aécio Neves, e o ex-ministro Vinícius Lummertz. Avançamos na discussão de um projeto de centro democrático para o Brasil” – do deputado Beto Richa (PSDB) nas redes sociais.