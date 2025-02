Coluna ADI pelo Paraná

Medalha de ouro

Paraná - O Paraná é um dos 14 estados brasileiros a receber a medalha de ouro do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). A premiação reconhece o empenho de estados e municípios na implementação de políticas públicas voltadas à alfabetização infantil e faz parte do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Além do Estado, 235 municípios paranaenses também foram contemplados com o selo ouro em alfabetização.

Ônibus escolares

O governador Ratinho Junior (PSD) e deputados da bancada federal entregaram 113 novos ônibus escolares do programa Caminho da Escola para 97 cidades. No total, foram comprados 209 veículos de transporte escolar, com um investimento total de R$ 91 milhões. A entrega faz parte de uma renovação da frota escolar, o que vai garantir mais conforto e segurança aos alunos e funcionários da educação.

Temperatura máxima

Apucarana (30,8 ºC), Guarapuava (30,3º C), Laranjeiras do Sul (32,7º C), Palmital (30,6º C), Pinhão (32,4º C) e Santo Antônio da Platina (33,2º C) são os municípios paranaenses que atingiram o recorde de temperatura máxima do ano. 50º C pode parecer uma temperatura impossível de suportar, mas às vezes é essa a sensação que a média das pessoas de uma cidade têm em dias com a temperatura máxima acima dos 30ºC.

Nova concessão

Representantes da prefeitura, do BNDES e do consórcio Oficina-Gpo-Rhein-Addax encerraram as reuniões sobre a nova concessão do transporte coletivo que prevê a modernização do sistema, reestruturação dos serviços de mobilidade da Rede Integrada de Transporte e a descarbonização gradual da frota, com forte aposta em ônibus elétricos. “Temos um conjunto de decisões a tomar nos próximos meses que vão impactar o transporte coletivo pelos próximos 15, 20 anos. Vamos fazer audiências públicas para apresentar à população as propostas de mudanças, vamos ter total transparência no processo”, destacou o prefeito Eduardo Pimentel (PSD).