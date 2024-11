Coluna ADI pelo Paraná

O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano (PSD), abriu prazo para os partidos e blocos indicarem os deputados que vão integrar as 28 comissões permanentes do legislativo estadual. A composição das comissões deve ser definida até fevereiro de 2025.

A Assembleia Legislativa devolveu R$ 342 milhões em 2024, disse o presidente Ademar Traiano (PSD) através de programas como o Asfalto Novo, Vida Nova e o pacote de construção de creches. Além disso, o repasse de R$ 52 milhões às entidades sociais com 700 emendas parlamentares. “Dos R$ 432 milhões, foram R$ 200 milhões para o Programa Asfalto Novo, Vida Nova, outros R$ 100 milhões para a construção de 300 creches, mais R$ 20 milhões para a construção da nova estrutura do Hospital Pequeno Príncipe e R$ 2 milhões para o fundo da Mulher. Em 10 anos, devolvemos aos cofres ou tesouros valores na ordem de R$ 5 bilhões”, destacou Traiano.

No encontro com lideranças em Curitiba, o secretário Santin Roveda (Justiça e Cidadania) apresentou o programa Cuida Paraná que objetiva cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade, com foco especial na população em situação de rua e migrantes. O programa tem como proposta fechar ciclos: cuidar das pessoas e dos espaços públicos, promovendo dignidade e cidadania. “O Cuida Paraná não apenas acolhe, mas promove caminhos para que as pessoas possam reconstruir suas vidas, fortalecendo suas conexões com a sociedade e cuidando dos bens coletivos,” afirmou.

Projeto Falcão O governador Ratinho Júnior (PSD) apresentou na reunião do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares, em Foz do Iguaçu, o Projeto Falcão do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas do Paraná. Desde 2023, as aeronaves Robinson 66 (Falcão 12 e Falcão 13) com equipamentos de alta tecnologia se tornaram ferramenta na […]

ELEIÇÕES 2024 No último dia 22, a advocacia elegeu os próximos nomes da gestão das Subseções e da Seccional. A chapa “OAB para Todos” foi eleita para liderar a OAB Cascavel (Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Cascavel). Do total de votos válidos, 56,59% foram para a Chapa 11 – “OAB para Todos” e […]

O Prêmio Líderes do Paraná será no dia 4 de dezembro e reconhece os empreendedores e empresas que se destacaram no último ano em resultados, inovação e pioneirismo. Nesta edição, o prêmio reunirá em 15 categorias os principais nomes em setores como ESG, inovação, agronegócio, indústria, saúde, serviços e varejo. Os finalistas foram selecionados por votação popular, que contou com a participação de mais de 13 mil pessoas.

Diminuiu

A população rural do Paraná está menor – é o que mostram os dados do censo do IBGE. Desde a pesquisa anterior de 2010, o estado perdeu 268.626 habitantes na zona rural, uma queda equivalente a 17%. De acordo com o censo, mais de 1,2 milhão de pessoas vivem no campo. Isso significa que, atualmente, entre os 11,444 milhões de paranaenses, mais de 10,1 milhões vivem em áreas urbanas.

Ranking

UEL, UEM, UEPG e Unioeste ficaram entre as universidades mais bem avaliadas do Brasil, aponta o Ranking Universitário da América Latina da revista britânica Times Higher Education. O levantamento classifica 70 universidades brasileiras e outras 144 de 15 países da América Latina em critérios de ensino, pesquisa, internacionalização e relação com o setor produtivo. A classificação aponta a UEM (24º), UEL (27º), UEPG (46º) e Unioeste (48º).

Água no Campo

O programa Água no Campo terá R$ 24 milhões a partir de 2025 para compra de três novas sondas roto-pneumáticas, máquinas usadas para investigação de terrenos e coleta de amostras de solo e água subterrânea para a perfuração de poços artesianos. O programa vai entregar 200 equipamentos e o plano Instituto Água e Terra (IAT), órgão responsável pelo projeto, é construir 116 poços. Mais R$ 7,6 milhões fazem parte de convênio com o governo federal para atender 12 comunidades rurais de seis cidades: Nova Prata do Iguaçu, Cruzeiro do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Nova Tebas, Altamira do Paraná e Capanema.