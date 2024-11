Coluna ADI pelo Paraná

A Secretaria do Turismo do Paraná é uma das selecionadas pela Embratur para participar do Concurso de Melhores Práticas ESG (ambiental, social e governança na tradução da sigla inglesa) nos destinos brasileiros, que vai acontecer na próxima terça-feira, 26. A seleção busca valorizar e incentivar as iniciativas sustentáveis mais bem sucedidas para serem replicadas no setor turístico e incorporadas na promoção internacional do Brasil. Os três vencedores serão anunciados no dia 4 de dezembro e premiados com destaques na promoção internacional através da Embratur.

ANIVERSÁRIO DA OAB No dia 18 de novembro, foi celebrado o aniversário da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A entidade foi fundada em 1930, a partir do art. 17 do Decreto nº 19.408, assinado por Getúlio Vargas. Desde sua criação, a OAB tem desempenhado um papel vital na promoção da justiça. A instituição se […]

Lembrando Gregório O ministro do STF Alexandre de Moraes está cercando devagar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Não apareceram provas de participação de Bolsonaro no plano de matar envenenados os eleitos Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Só os próximos meses dirão, se houver eventual delação com evidências. A cautela do ministro e da […]

Das 47 candidaturas e 201 experiências cadastradas, as 10 escolhidas são: Secretaria do Turismo do Paraná, Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, Secretaria do Turismo de Alagoas, Secretaria do Turismo do Rio Grande do Norte, Secretaria e Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Turismo de São Sebastião (SP), Secretaria de Turismo de São Paulo, Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Turismo de São Luís (MA).

Pagando dívidas

Os trabalhadores paranaenses vão usar a primeira parcela do 13º salário para poupança e pagamento de dívidas do que para consumo imediato, segundo pesquisa da Fecomércio-PR e do Sebrae/PR. A sondagem mostra que 39,4% planejam poupar ou investir o valor. O pagamento de dívidas é outra preferência, com 26,8%. Os paranaenses também utilizarão o 13º para viagens e turismo, com 17,7%. Na sequência, com 14,4%, estão os que vão usar o dinheiro para pagar impostos e taxas. O 13º vai injetar R$ 12,5 bilhões na economia do Paraná.

Trump e o Paraná

A Fiep promove no dia 12 de dezembro o seminário “A Presidência Trump: o impacto sobre a indústria do Paraná”. Entre os palestrantes Edson Vasconcelos (presidente da federação), Silvio Cascione (Eurasia Group), Otaviano Canuto (Brookings Institution), João Scandiuzzi (BTG Pactual) e Marcos Troyjo (ex-Brics).

Transporte

As demandas do cooperativismo de transporte no Paraná fazem parte dos debates do fórum promovido pela Ocepar nesta sexta-feira (22) na Coopercaf em Cafelândia. “Vamos organizar as tratativas necessárias e planejar ações estruturantes para 2025. Além disso, será um momento para fortalecer o relacionamento e construir uma rede de apoio essencial para o desenvolvimento do setor”, afirma o gerente do Sescoop/PR, João Gogola Neto.