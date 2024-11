Coluna ADI pelo Paraná

Paraná-Paraguai

O vice-governador Darci Piana (PSD) destacou que o Paraguai é um dos principais parceiros comerciais do Paraná. Em 2023, foram US$ 619,2 milhões em exportação e US$ 553,4 milhões em importação. “As pontes da Amizade e da Integração e essa potência energética que é Itaipu Binacional, inaugurada há exatos 40 anos, fortalecem ainda mais esses laços. Uma relação que abrange diversos setores além da infraestrutura e da energia, como agricultura, indústria, comércio e tecnologia”, disse Piana na Expo Trade Paraguai.

Atenção!

Já o Conselho Estadual das Cidades alerta aos prefeitos que as conferências municipais precisam ser convocadas até 15 de abril e os encontros até 30 de abril de 2025. A atividade dos conselhos municipais está entre os requisitos para a obtenção de recursos públicos para ações de desenvolvimento urbano sob a gestão das prefeituras. A lei determina que todo município deve estar com o seu plano diretor atualizado e vigente; e, dentro dele, com o conselho municipal instituído e em atividade, atenta o secretário-executivo do conselho estadual, Orlando Bonette. Dos 399 municípios, 229 ainda não cadastraram suas conferências.

Recontando

A 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá realizou, nesta segunda-feira (11), nova totalização do resultado de votação dos vereadores eleitos nas Eleições Municipais de 2024. A nova totalização foi necessária no município após o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) dar provimento ao recurso do candidato Francisco Carlos Busmaier, o “Chiquinho”, do União Brasil. Nas eleições, a candidatura do “Chiquinho” estava “sub judice”.