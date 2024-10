Ameaça real

Com o presidente Lula da Silva declarado persona non grata pelo premiê israelense Benjamin Netanyahu, a interface dos Governos na inteligência é zero, ao contrário da que o país do Oriente Médio mantém com a Argentina. Autoridades brasileiras diplomáticas e policiais, em especial, estão no escuro, sem informações sobre eventual entrada na Tríplice Fronteira de terroristas que possam ter fugido do cerco de Israel na Faixa de Gaza. O Paraguai já é conhecido das polícias como rota de escape para membros do Hezbollah e Hamas. Há uma preocupação intensa com possíveis atentados a alvos judeus no Cone Sul.

Um novo ‘Kircher’

Lula da Silva aposta num herdeiro político da família Kirchner como potencial opositor do presidente Javier Milei na Argentina na eleição de 2027. É o governador de Buenos Aires e ex-ministro da Economia de Cristina Kirchner, o jovem Axel Kicillof. Na sua passagem pela Cidade do México, o presidente brasileiro e o chanceler Mauro Vieira se reuniram a portas fechadas com Kicillof. Conversaram sobre a candidatura presidencial.

O 3º poste

Não é segredo para ninguém do PT da Bahia o novo plano do ex-governador e hoje senador Jaques Wagner (PT-BA), que já fez governadores dois “postes” – Rui Costa e Jerônimo Rodrigues. Wagner agora escolheu outro desconhecido para apostar: Lucas Reis, seu chefe de gabinete, sai candidato a deputado federal em 2026. De olho no Palácio Ondina em 2030. Os babalorixás políticos estão de olho.

Agregados de fora