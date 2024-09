Acontecendo no Oeste

Marechal C. Rondon

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) comemora três décadas de impacto na educação e no desenvolvimento regional com uma série de eventos ao longo do mês de setembro. Na última sexta-feira (20), a programação dos 30 anos, foi realizada no campus de Marechal Cândido Rondon. A Unioeste, que teve suas atividades iniciadas com apenas alguns cursos de graduação, hoje oferece uma ampla gama de opções acadêmicas: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Geografia, História, Letras – Português/Espanhol, Letras – Português/Inglês e Zootecnia. Possuindo também seis programas de Mestrado, cinco de Doutorado e um Minter Internacional. Ao todo, possui mais de 1.600 alunos.

Toledo

O Natal Encantado de Toledo, um dos eventos mais esperados da região, está sendo planejado para superar as expectativas das edições anteriores. Mais uma vez, Prati-Donaduzzi, Prefeitura Municipal e a ACIT (Associação Comercial e Empresarial de Toledo) se unem para garantir que a magia desta época festiva envolva o público, pelo terceiro ano consecutivo. A 7ª edição do Natal Encantado, promovida pelo Ministério da Cultura do Governo Federal, começará no dia 13 de novembro e irá até 23 de dezembro. O evento contará com apresentações de teatro, dança, coral, orquestra e circo.

Santa Helena