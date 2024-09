Acontecendo no Oeste

Semana Farroupilha

Em comemoração à semana Farroupilha, a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (AMOP) irá promover, de 20 à 22 de setembro, o 2º Acampamento Farroupilha. O evento, que é gratuito e aberto ao público, acontecerá no terreno aos fundos da Câmara Municipal de Cascavel e deverá reunir centenas de descendentes e simpatizantes da cultura do Rio Grande do Sul. A ideia é valorizar as tradições, costumes e as raízes gaúchas e também celebrar as conquistas da Revolução Farroupilha. Uma programação extensa com diversas apresentações artísticas, missa e desfile campeiro, churrasco, chimarrão e disputas de laço foi montada para entreter os participantes.

Mercedes

Milhares de pessoas prestigiaram a tradicional Festa Nacional do Costelão Recheado, realizada em Mercedes, com uma estrutura de mais de 6 mil m², que ficou lotada durante os três dias de evento.

Marechal C. Rondon

A campanha Natal Premiado organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar), de Marechal Cândido Rondon, distribuirá R$ 200 mil em vales-compras para 500 consumidores que realizarem compras nas empresas participantes. Os prêmios variam de R$ 300 a R$ 3 mil, sendo divididos em diferentes categorias: R$ 3 mil, R$ 1 mil, R$ 500 e R$ 300. O período de adesão à campanha segue até o dia 30 de outubro. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (45) 3284-5719.

Toledo

Imagine passar um dia imerso nas mais avançadas soluções de automação para a indústria, conhecendo de perto tecnologias que estão revolucionando o mercado. Essa é a proposta do Soma Day, um evento organizado pela Soma Solution. Programado para o dia 19 de setembro em Toledo, o evento oferecerá uma experiência prática, permitindo que os participantes conheçam equipamentos que estão moldando o futuro da produção em fábricas como as de embalagens, alimentos e automóveis. O Soma Day de setembro acontece na Rua Nossa Senhora de Fátima, 455, no Jardim Porto Alegre, em Toledo.

Guaraniaçu

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), homologou o resultado da licitação de conservação de 45,75 quilômetros de pista não pavimentada da PR-471 em Guaraniaçu, na região Centro-Sul. Com investimento de R$ 9.299.790,00, o edital prevê também a execução de 10 quilômetros de pavimento poliédrico entre o município e o distrito de Guaporé. Publicada esta homologação, foram iniciados os trâmites internos necessários para a assinatura de contrato, que será com o Consórcio PR-471 Guaraniaçu, formado pelas empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda. e Hellman Construtora de Obras Ltda. Depois será emitida Ordem de Serviço com a data do início dos trabalhos.

Toledo

Na busca por aumentar o interesse do aluno na sala de aula, algumas escolas estão adotando o modelo PBL (Problem Based Learning), que é uma metodologia ativa de ensino baseada em problemas que vem mudando a forma de estudar. É com esse modelo e foco na personalização do ensino que o Biopark Educação, parte do parque tecnológico instalado em Toledo, está construindo o Colégio Donaduzzi. A partir de janeiro de 2025, 300 alunos da oitava série do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio serão atendidos.