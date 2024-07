Acontecendo no Oeste

Unioeste

Diversas universidades estaduais do Paraná estão – incluindo a Unioeste – estão com inscrições abertas para 1.418 vagas em cursos de idiomas. São 57 turmas distribuídas em três línguas, sendo 18 de inglês, 18 de francês e 21 de espanhol, em diferentes níveis de proficiência. As aulas iniciam entre 6 de agosto e 9 de setembro, de acordo com o calendário acadêmico de cada instituição de ensino superior. Os cursos são ofertados nas modalidades presencial com 40 turmas, e a distância, com 17 turmas, nos períodos da manhã, tarde e noite. A expectativa é ampliar em um total de 2.312 vagas para os três idiomas. A ação é voltada para pesquisadores, professores, estudantes e agentes universitários vinculados às instituições estaduais de ensino superior.

Marechal

A Itaipu Binacional, em parceria com a Unioeste e a Fundação Universitária do Campus de Marechal Cândido Rondon, assinou um convênio para promover a agricultura orgânica na região. O valor do investimento será de R$ 11,8 milhões, sendo R$ 6,9 milhões de recursos financeiros da Itaipu. A universidade e a fundação entrarão com R$ 4,5 milhões e R$ 445,3 mil, respectivamente, como contrapartidas econômicas. Um dos objetivos da parceria é converter o plantio direto como sistema de manejo de solo na produção de orgânicos. O trabalho envolve ainda desenvolver projetos de pesquisa aplicada para buscar soluções de problemas recorrentes dos sistemas orgânicos, como o manejo de doenças e pragas; melhorias nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo; desenvolvimento e adaptação de tecnologias voltadas ao sistema de produção agroecológico; manutenção do Centro Vocacional Tecnológico em Agroecologia, entre outras.

Goioerê

A Sanepar informa que em agosto manterá o rodízio no abastecimento de água em Goioerê durante o mês de agosto, já que os mananciais que fornecem a água para abastecer os moradores continuam com a vazão reduzida. A divisão da cidade permanece em cinco setores que terão o fornecimento de água interrompido um dia da semana. O horário da interrupção será sempre das 8 horas às 22 horas, com previsão de normalização a partir das 8 horas da manhã do dia seguinte. A programação de fechamento dos setores será de segunda a sexta-feira, exceto na sexta-feira, dia 9, em razão da realização da ExpoGoio, programada para o período de 8 a 12 de agosto. Nesse dia, a Sanepar fará uma força-tarefa com diversos caminhões-pipa para evitar desabastecimento, principalmente nas regiões do Parque de Exposições.

Palotina

A Câmara de Vereadores de Palotina retomará o período de sessões ordinárias na próxima segunda-feira (5). Neste período de recesso parlamentar projetos foram analisados pelas comissões permanentes e deverão ser votados no reinício dos trabalhos. Novos projetos protocolados no Legislativo também serão lidos para depois serem baixados para análise. As sessões continuarão sendo realizadas às segundas-feiras, a partir das 14h. Devido ao período eleitoral não há transmissão ao vivo pelas redes sociais e nem pela rádio. Quem tiver interesse poderá acompanhar presencialmente as sessões.