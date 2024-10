Acontecendo no Oeste

A Associação Comercial e Empresarial de Toledo (ACIT) realizou no último dia 25, o lançamento do Feirão CPF Limpo, uma ação voltada para a recuperação de crédito de empresas e a renegociação de dívidas de consumidores inadimplentes. Atualmente, a base de dados do SPC da ACIT registra R$ 37.527.758,55 em dívidas, distribuídas em 53.877 registros, dos quais 18.243 são de pessoas físicas (CPFs). O Feirão CPF Limpo inicia no dia 11 de novembro e segue até 31 de dezembro de 2024. A renegociação das dívidas poderá ser realizada diretamente nas empresas onde os consumidores possuem pendências. A ACIT sugere que sejam concedidos abatimentos de 50% a 100% nos juros e multas para facilitar os acordos.

Milhares de pessoas participaram, no último final de semana, da 34ª Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon. A programação contou com as apresentações das bandas Bavária, Cavalinho e Los Angeles, que animaram os foliões com marchinhas alemãs. Em relação aos concursos, o Schnelltrinken, mais conhecido por “Batalha dos Canecos”, teve como campeã a equipe Schnell Schnell. Já o chope em metro teve como campeões Bárbara Hofstaetter, na categoria feminina, e Miguel Moura, na categoria masculina.

Residência só para cotistas? O Edital PROPPG/DPG/DAM 047/2024 destinado aos interessados em aderir aos Programas de Residência do Centro de Ciências da Saúde/Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – CCS/HU, fez reserva de até 100% das vagas do processo seletivo do curso de medicina da UEL (Universidade Estadual de Londrina) para cotistas. Por isso, […]

Inovação Estudo conduzido por pesquisadores da UENP mostra que, desde a criação do Sistema Regional de Inovação (SRI), em 2016, a região experimentou um crescimento significativo. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos cinco municípios que fazem parte da iniciativa aumentou, em média, 23,17%, entre 2011 e 2022, em comparação com as demais cidades […]

Mercedes

A Prefeitura de Mercedes, em parceria com o Senai, está oferecendo uma nova oportunidade de qualificação profissional gratuita para a população. Trata-se do curso de Assistente Administrativo, no modelo semipresencial noturno, destinado a qualquer pessoa com vínculo ao município e idade mínima de 14 anos. As aulas terão início na próxima segunda-feira (4), com encontros na Escola Municipal Tiradentes e aulas a distância (EAD). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego ou pelo WhatsApp (45) 98815-6598.

Palotina

No último dia 25, durante sessão ordinária, a Câmara de Vereadores de Palotina aprovou Moção de Aplausos que foi expedida ao Centro de Educação Infantil Pequeno Cidadão (CMEI) pelas apresentações em comemoração ao Dia da Família. A moção foi aprovada por unanimidade e todos os vereadores enalteceram o importante trabalho realizado pelo centro. O Centro Municipal de Educação Infantil Pequeno Cidadão, instalado no bairro Pôr do Sol, atende aproximadamente 300 crianças, com idade entre quatro meses a cinco anos.

Assis Chateaubriand

O município de Assis Chateaubriand está atuando de forma proativa para alertar os produtores rurais sobre a necessidade de dar baixa nas notas o quanto antes. De acordo com informações do departamento, ainda há 22.475 notas pendentes das mais de 60 mil autorizadas. Além disso, o departamento está emitindo um alerta sobre a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal eletrônica a partir de 2 de janeiro de 2025. A partir dessa data, a emissão da Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Rural (NFP-e) será obrigatória e as notas impressas poderão ser utilizadas até dezembro de 2024.