Xangô é o orixá regente de 2020

A principal característica de Xangô, que deve refletir em 2020, é a busca e cobrança por justiça. Compreenda mais sobre a influência desse Orixá no próximo ano.

Por Xangô ser o justiceiro, você deve tomar cuidado redobrado com suas ações. Busque fazer sempre o bem em 2020 e seja fiel às suas convicções. Pois, aqueles que derem amor, também receberão afeto na mesma proporção.

No entanto, por outro lado, aqueles que seguirem por caminhos tortuosos serão veemente punidos pelo Orixá. Olhe para si mesmo e observe quais são as características que precisam ser melhoradas. Tente aprender com seus erros do passado e, se possível, consertá-los.

Se você buscar ser uma pessoa melhor, colherá os frutos. Na mesma proporção, também colherá pela discórdia que plantar. No ano de Xangô, todos são julgados por todos os seus atos, até os pequenos.

O Orixá regente do ano de 2020, Xangô, é considerado também o Orixá da inteligência. Assim, todos os seus planos relacionados aos estudos e a busca do saber serão beneficiados.

Em 2020, sob a regência de Xangô, as pessoas poderão se sentir mais emotivas e sensuais. No entanto, é necessário tentar manter a racionalidade para não cair sempre nas mesmas ciladas do amor.

Por ser o regente do fogo, dos vulcões, dos terremotos e de todas as forças da natureza, Xangô traz muita agressividade consigo. Por isso, você precisará ter cuidado com seus impulsos. Também será preciso ficar atento para evitar que a violência acontece de alguma forma em seus relacionamentos.

De modo geral, o ano de 2020 será economicamente melhor que o de 2019. Isso acontecerá porque Xangô rege o ouro. O Orixá despertará nas pessoas seu lado negociador. O espírito de liderança de Xangô também irá auxiliar para que as pessoas focadas alcancem o sucesso de forma mais rápida. Assim, a prosperidade financeira será uma consequência do sucesso profissional.No entanto, é preciso ter cuidado para que um cargo de chefia ou uma promoção não suba à cabeça. Policie sempre o seu ego!

Em 2020, cuide mais do seu coração, da sua pressão e tente controlar a ansiedade. Respeite seus limites e descanse!

Xangô não suporta mentiras, roubos e corrupções. Os políticos que estiverem envolvidos em negociações ilícitas provavelmente se darão mal.

Se você quer agradar a Xangô e atrair as boas energias desse Orixá regente de 2020, use roupas na cor vermelha, marrom ou branca nas quartas-feiras. Nesse dia da semana, você também pode tomar esse banho de louro para ter mais prosperidade. Outra opção é fazer uma oferenda para Xangô abrir caminhos.

Fonte: Astrocentro