Visitas de agentes de endemias são retomadas

Depois de 15 dias paralisadas por motivos de segurança e ainda de forma preventiva por conta da pandemia da Covid-19 (coronavírus), as inspeções feitas pelos agentes de endemias em Cascavel voltam à normalidade a partir de segunda-feira (6). Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi, é importante que a população receba bem os agentes em suas casas.

Por conta da pandemia, os agentes estão orientados a questionar os moradores se há alguém na residência com comorbidade, paciente crônico ou idoso com mais de 60 anos. “Nessas situações as orientações serão repassadas através do portão. Não havendo nenhum desses casos a gente pede que a população abra as portas da residência e aceite a realização da inspeção do agentes de endemias. Essa inspeção é muito importante porque o morador vai estar recebendo orientação de combate ao vetor”, destaca Beatriz.

Cabe salientar que Cascavel está em epidemia de dengue, com 1.142 casos positivos, e a participação da população no combate ao Aedes aegypti é essencial.

Na segunda-feira, haverá uma grande ação de inspeção na região dos bairros Interlagos e Barcelona. Aproximadamente 100 agentes de campo farão visitas de inspeção, orientação e captura de larvas. “A região do Interlagos tem nos preocupado bastante porque são mais de 150 casos positivos de dengue e só somando força do poder público e da comunidade nós vamos vencer o vetor e evitar que moradores daquela região se acometam de forma grave pela dengue”, observa Beatriz.

Neste sábado (4), uma equipe composta por 22 agentes de endemias estará realizando atividades de inspeção, orientação e captura de larvas no Condomínio Pantanal. “O condomínio possui 493 residências e estamos com alguns casos positivos. Nosso pedido especial aos moradores é que no próximo sábado de manhã abram as portas da residência, recebam os agentes de endemias e acolham as orientações que serão repassadas, para juntos combatermos o vetor”, diz Beatriz.