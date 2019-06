Vídeos mostram discussão que terminou com a morte de socorrista do SAMU

Os vídeos que circulam na internet, gravados por pessoas que presenciaram a confusão entre o Luciano Aparecido Confortin e os irmãos Otávio e Renan Wilchen, momentos antes de Luciano ter sido baleado e morto.

A situação foi registrada no dia 20 deste mês em Nova Aurora e o motivo da discussão seria um relacionamento entre a enteada de Luciano e um dos irmãos.

O advogado que defende os acusados, Luciano Katarinhuk, acompanhou a dupla que se apresentou na 15ª SDP, em Cascavel.

Eles ainda não foram ouvidos, pois a delegacia não tinha conhecimento do caso, já que a situação aconteceu em Nova Aurora. De acordo com moradores da cidade, os dois irmãos correm risco de morte caso apareçam por lá, pois a cidade está consternada e revoltada com o caso. Por isso, eles se colocaram à disposição da justiça em Cascavel.