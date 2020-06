Vídeo mostra homenagem emocionante a policial ferido em confronto em Foz do Iguaçu

Em uma homenagem emocionante, o Policial Militar Benjamim Pereira dos Anjos, do 14° Batalhão da Polícia Militar de Foz do Iguaçu foi recebido nessa segunda-feira (8), por colegas da corporação.

Várias viaturas foram organizadas em fileira ao longo da rua com as sirenes ligadas receberam o soldado que ficou emocionado com a presença dos colegas, veja os vídeos:

O soldado estava internado desde a última quinta-feira (4), após ter sido baleado por criminosos durante abordagem a um veículo em um posto de combustível.

CONFRONTO:

O confronto ocorreu às 3h15 quando policiais militares abordaram um veículo suspeito em um posto de combustível, na Rodovia BR-277. O soldado acabou levando quatro tiros, um no abdômen, dois no braço e um no rosto. O policial foi socorrido pelo Siate e encaminhado ao Hospital Municipal. Os suspeitos, que eram pelo menos dois, fugiram em um carro Citroen/C3 em direção à Santa Terezinha de Itaipu. Os dois suspeitos foram mortos mais tarde em novos confrontos com a Polícia Militar. As imagens do circuito interno do posto de combustível mostram o momento em que o suspeito atira contra o policial militar.

Informações: Rádio Cultura de Foz

Vídeos: Divulgação