Veículo com placas clonadas carregado com maconha é apreendido em Santa Terezinha de Itaipu

No início desta segunda-feira (04), por volta das 6h30, município de Santa Terezinha de Itaipu, oeste do Paraná, durante ações de combate ao crime, a equipe de policiais do Grupo de Patrulhamento Tático, apreendeu um veículo com placas clonadas, carregado com maconha.

A equipe de policiais do Grupo de Patrulhamento Tático de Foz do Iguaçu, ao trafegar pelas estradas vicinais que desviam da Unidade Operacional de Santa Terezinha de Itaipu, avistou a movimentação suspeita de veículos e, através de sinais luminosos e sonoros, deu ordem de parada a um veículo que, desobedeceu ordem de parada e empreendeu fuga em alta velocidade. A equipe iniciou então o acompanhamento tático pela via, durante a fuga o condutor trafegou pela contramão de direção, pondo em risco os veículos que transitavam em sentido contrário.

Na altura da BR-277, KM 710 o condutor perdeu o controle da direção do veículo e colidiu na mureta de proteção e logo em seguida abandonou o carro e evadindo-se para o outro lado da rodovia, correndo para dentro da cidade, não sendo alcançado e localizado pela equipe.

O veículo foi identificado como sendo VW/POLO, de cor prata com placa de Foz do Iguaçu/PR. Em seu interior, foram localizados sete fardos de maconha prensada transportadas no porta-malas, banco traseiro e banco do passageiro.

No total foram apreendidos 165kg de maconha. Feita a identificação veicular, verificou-se que o veículo era na verdade o VW/POLO,de propriedade de uma empresa de locação de veículos. Ainda no interior do veículo, foi encontrado um outro par de placas no padrão Mercosul no banco do passageiro.

Diante dos fatos, o veículo, placas e entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil por tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e apropriação indébita.