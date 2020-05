Veículo carregado com eletrônicos é apreendido no “Porto do Dentão” em Foz

A Polícia Federal em conjunto com a Força Nacional de São Paulo apreendeu na madrugada desta sexta-feira (8), um veículo Peugeot carregado de eletrônicos no “Porto do Dentão” às margens do Rio Paraná em Foz do Iguaçu.

Durante uma fiscalização rotineira no âmbito da Operação Hórus, os Policiais Federais e da Força Nacional de São Paulo avistaram um movimento de veículos no local e tentaram abordar as pessoas que ali estavam.

O motorista fugiu pela mata e abandonou o veículo Peugeot carregado com eletrônicos contrabandeados do Paraguai.

O veículo e a carga de contrabando foram encaminhados à Receita Federal, em Foz do Iguaçu.

Fazem parte da Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, COBRA/BPFRON/PM/PR, BOPE/PM/MS, DOF/MS, COPE e TIGRE PC/PR, FNSP e Exército do Brasil, SEOPI/MJSP.