Vandalismo afeta abastecimento de água para 65 mil pessoas

Uma ação de vandalismo na captação do Rio Despique, em Fazenda Rio Grande, afeta o abastecimento de água para cerca de 65 mil pessoas de bairros da cidade nesta terça-feira (14). A ação ocorreu durante a madrugada. Foram furtados cabos elétricos, equipamentos do quadro de comando e destruída parte da instalação. A Sanepar já está comprando novos materiais para que a unidade volte a funcionar. A previsão é que o sistema retome a produção no início da noite desta quarta.

O fornecimento é afetado nos bairros dos Estados, Eucaliptos, Gralha Azul, Jardim Veneza, Colonial, Nações, Santarém, Palmeiras, Parque Industrial, Jardim Itália, Sol-Levante, Santa Helena, Santa Maria, Santa Terezinha, São Sebastião, Hortência e Iguaçu.