URGENTE: Saúde confirma 10 novos casos de coronavírus em Foz; cidade está com 23 casos da covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta sexta-feira (3) mais 10 casos positivos da covid-19 na cidade, sendo 8 casos importados e 2 casos considerados transmissão local, ou seja, dois casos não tiveram histórico de deslocamento, porém tem vínculo epidemiológico com pessoas que vieram de outros países. Com os casos de hoje, o município já está com 23 casos confirmados da doença.

Todos os pacientes foram orientados quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar por 14 dias, sendo monitorados diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica, permanecendo durante todo o monitoramento com sintomas leves.

O município contabiliza até agora, 23 casos confirmados da doença, ainda sem evidências de transmissão comunitária. Já foram descartados 181 casos e 63 permanecem em investigação.

Entre os casos confirmados, 10 já foram liberados do isolamento domiciliar, estão assintomáticos e recuperados; 12 permanecem em isolamento domiciliar com sintomas leves e 1 paciente está hospitalizado, também em isolamento.