URGENTE: Paraná registra quarta vítima fatal da covid-19; idoso morreu em Campo Mourão

A quarta morte por coronavírus no Paraná foi confirmada na manhã desta quinta-feira (2) pelo Lacen (Laboratório Central do Estado). A vítima é um homem de 72 anos, que morreu na terça-feira (31) em Campo Mourão, centro ocidental do Paraná.

Gabriel Golin estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa desde a sexta-feira (27). Ele foi a primeira vítima na cidade.

Segundo o Município, mais três casos de coronavírus foram confirmados hoje e o total subiu para 9. Outros 19 casos estão sob investigação e 88 pessoas em monitoramento.