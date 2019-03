Unopar abre 120 vagas para atendimento psicológico gratuito

A Clínica-Escola da Unopar de Cascavel abre inscrições na próxima segunda-feira (1º) para os interessados em receber atendimento psicológico gratuito, que será realizado neste primeiro semestre. Ao todo, são 120 novas vagas destinas a crianças com mais de 6 anos, jovens, adultos e idosos.

A primeira etapa de triagem, vigente até 12 de abril, irá analisar documentos pessoais como RG, Certidão de Nascimento, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Posteriormente, o paciente passa por uma entrevista conduzida por um estudante do último ano do curso de Psicologia. Os atendimentos começarão imediatamente ao fim do processo.

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (45) 3322-9063, pelo e-mail clinicapsicologiaaplicada@gmail.com, ou presencialmente na secretaria da Unopar Cascavel, situada na Avenida Rocha Pombo, 2.005.

Mais de 200 pacientes atendidos

A Clínica-Escola da Unopar oferece serviços gratuitos e atendimento de qualidade para toda a comunidade de Cascavel e região. O projeto, que está em vigor desde 2000, beneficiou mais de 200 pacientes no último ano. Atualmente, a equipe de profissionais é formada por 60 alunos de psicologia e liderada por dois professores do curso.

Serviço:

O que: Atendimento psicológico

Onde: Clínica-Escola de Psicologia – Av. Rocha Pombo, 2.005

Contato: (45) 3322-9063 / clinicapsicologiaaplicada@gmail.com

Quando 1º a 12 de abril – de segunda a sexta, das 13h às 22h