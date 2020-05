Univel – Aula Magna de Pedagogia aborda o papel do professor na infância

Desde o nascimento, as crianças se desenvolvem a partir das experiências e dos vínculos afetivos. Alguns desses momentos são desenvolvidos dentro da escola, e o professor tem papel fundamental em proporcionar oportunidades de crescimento para a criança.

Na última semana, o curso de Pedagogia do Centro Universitário de Cascavel – Univel realizou sua aula magna para os alunos da graduação presencial e a distância, com o tema “A Criança e a Infância sob Múltiplos Olhares”, ministrada pela professora mestra Carla Tossato.

A coordenadora do curso de Pedagogia, Gislaine Buraki, acompanhou a palestra on-line e falou da importância do assunto. “A otimização dos primeiros anos da vida das crianças é o melhor investimento que poderíamos fazer como sociedade para assegurar o seu futuro de sucesso. A palestra foi incrível, com oportunidade de reflexão sobre a pandemia e as crianças, a concepção de infância e a atuação docente”, ressalta.

Os alunos participaram on-line da palestra por meio do AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

Por: Comunicação Univel