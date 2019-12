Unioeste: Vagas remanescentes para Residências Multiprofissionais

O Programa de Residência Multiprofissional da Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) abre vagas remanescentes para os colegiados de Odontologia e Enfermagem. As inscrições seguem até 10 de janeiro de 2020 e estão sendo ofertadas quatro vagas para Odontologia e duas para Enfermagem.

Em Odontologia, com especialidade Reabilitação Integral das Anomalias Craniofaciais, as vagas ofertadas são para as áreas de conhecimento em Serviço Social, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Nutrição. Para o curso de Enfermagem, são duas vagas de ampla concorrência para Residência em Vigilância em Saúde e Controle de Infecções.

O programa é de nível de pós-graduação, com duração de dois anos. Os programas serão desenvolvidos no HU (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), e respectivamente na Clínica Odontológica do campus de Cascavel e em outras instituições de saúde conveniadas.

A inscrição deve ser realizada no site http://unioeste.br/residencias/, onde poderá ser acessado também o edital com todas as informações.