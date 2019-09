Túnel é encontrado na Penitenciária de Piraquara

Agentes Penitenciários encontraram no sábado (14) por volta das 17 horas, em ronda intramuros na Penitenciária Estadual de Piraquara I (PEP I), uma deformação no gramado, ao examinar com mais atenção constataram a ruptura da grama, na forma de um quadrado, onde ao retirar a primeira camada, identificaram um túnel simetricamente escavado, que direcionava à primeira galeria, cubículo 105.

Imediatamente a equipe do Setor de Operações Especiais (SOE) de Piraquara foi acionada juntamente com a força tarefa de equipes de outras unidades SOE.

Todos os presos da primeira galeria, foram retirados, para revista estrutural.

Identificado no cubículo 105 o acesso ao túnel em perfeitas condições, toda a terra retirada estava condicionada em blusas dos uniformes cedidos aos presos e lençóis. Nada mais constatado os presos do referido cubículo foram isolados, para medidas pertinentes. Os demais retornaram às celas.

SOE permanecerá em tempo integral nos próximos dias, para garantir a ordem e disciplina. Além disso, os agentes da PEP I reforçarão as rondas ao entorno da unidade.