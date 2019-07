Trio vai a júri por morte de “amigo”

Sentam hoje no banco dos réus do Fórum Estadual de Cascavel Adão da Silva, Rita Rodrigues e Tiago dos Santos de Cene. Os três são acusados de homicídio qualificado pela morte de Willian Ávila Vieira, 30 anos.

O crime aconteceu no dia 28 de setembro de 2018 em Santa Tereza do Oeste. De acordo com os autos do processo, os três estariam reunidos ingerindo bebida alcoólica, quando Tiago teria convidado os outros dois para ir até a casa de Willian usar drogas. Já na casa da vítima, todos estariam usando entorpecentes quando Adão e Tiago teriam entrado em luta corporal com Willian e o esfaqueado no pescoço. Eles teriam então envolvido a vítima em um cobertor o levado até o quarto. Willian ainda estava vivo, mas eles atearam fogo na vítima e o incêndio tomou toda a casa.

Consta ainda na denúncia que, enquanto Adão e Tiago levaram a Willian ao quarto, Rita ficou do lado de fora da casa para garantir que ninguém entrasse no local.

A qualificadora do crime é o emprego de fogo.

Adão e Tiago estão presos há quase nove meses. Rita está na Penitenciária Feminina de Foz do Iguaçu e deve ser escoltada para a audiência.