Três pessoas são vítimas de queimaduras

Três pessoas ficaram feridas com queimaduras ontem em Cascavel. O primeiro caso foi registrado no início da tarde na região central. Um jovem de 22 anos que trabalhava em um restaurante na esquina das Ruas Jorge Lacerda e Pernambuco aquecia uma chapa quando o equipamento pegou fogo. Ele teve queimaduras no rosto, nas mãos e nas vias aéreas. O rapaz foi entubado ainda no local e encaminhado ao HU (Hospital Universitário).

O outro caso aconteceu logo depois no Jardim Clarito. Um casal sofreu queimaduras quando manuseava banha quente na cozinha de casa.

Ambos sofreram queimaduras de segundo grau. O homem de 64 anos sofreu queimaduras nas pernas e nos pés. Já a mulher de 50 anos teve os pés atingidos. Eles foram encaminhados à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Brasília.