Três pessoas são baleadas, uma morre em Cascavel

Dois homens foram baleados na tarde deste sábado (28) em uma casa na esquina das Ruas Xavantes e Suyas, no Bairro Santa Cruz, em Cascavel.

Um dos homens morreu no local e ou outro identificado como Wesley Dias Nogueira da Cruz, 18 anos, teve ferimentos graves e após atendimento dos socorristas do Siate foi encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel. A vítima fatal ainda não foi identificada e na residência havia diversas marcas de tiros. Na mesma residência um homem morreu em março deste ano em um confronto com a Polícia Militar. Ele e um amigo que foi preso no local tinham praticado um assalto em um comércio no bairro minutos antes.

Um terceiro homem foi baleado na sequência na mesma região e teria relação com o primeiro crime. David Cristian Ramos, 29 anos, foi alvejado na Rua Paraná, Bairro Coqueiral.A vítima também foi encaminhada para o Hospital Universitário.

Dois adolescentes foram apreendidos com armas e munição.

A Polícia Militar realiza diligências em busca dos autores e os casos são investigados pela Polícia Civil.

Reportagem: Cláudia Neis

