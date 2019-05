Tombamento de carreta espalha carga de aproximadamente 50 toneladas de leite em pó às margens da BR-163

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu no início da manhã desta quarta-feira (29) um acidente de trânsito do tipo tombamento, na BR-163 em Marechal Cândido Rondon (PR).

Aproximadamente 50 toneladas da carga de leite em pó, que estavam sendo transportada do Rio Grande do Sul ao estado do Pará, ficaram espalhada às margens da rodovia.

O condutor, um homem de 26 anos de idade, morador do estado do Rio Grande do Sul, estava sozinho no momento do acidente e foi encaminhado ao hospital local com lesões leves.

O acidente ocorreu por volta de 09h30, na altura do quilômetro 287 da BR-163, em um trecho de pista dupla; o caminhão que transitava no sentido Guaíra tombou sobre a rodovia, prejudicando o trânsito em uma das faixas. Não houve interdição total da pista.

Durante o atendimento houve grande aglomeração de pessoas no local. Equipes da PRF, com o apoio da Polícia Militar evitaram o saque da carga.

O limite de velocidade naquele trecho é 80 km/h. Até o momento não se sabe a causa do tombamento.

Uma equipe da PRF continua no local garantindo a fluidez do trânsito bem como a segurança das equipes que trabalham na remoção da carga.