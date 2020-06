A Secretaria de Saúde de Toledo informou o terceiro óbito por covid-19 na tarde desta segunda-feira (8).

O paciente era um homem de 59 anos. O início dos sintomas foram no dia 26 de maio e a confirmação do diagnóstico chegou no dia 3 de junho.

O homem estava internado há vários dias e faleceu nesta segunda-feira (8).Toledo confirmou 14 novos casos no boletim de hoje e tem 122 casos no total.

Confira o boletim:

Confira o vídeo do boletim: