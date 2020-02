Toledo contará com Centro Integrado de Políticas Educacionais 

No mês de maio de 2019 o Serviço Social da Indústria (SESI), assinou um Termo de Comodato com a prefeitura de Toledo, no qual cedeu gratuitamente uma estrutura de 2.335,54 M², localizada na Vila Pioneira para a execução de atividades educacionais. A nova estrutura foi nomeada como Centro Integrado de Políticas Educacionais (CIPE), e desenvolverá atividades em várias áreas relacionadas à educação e desenvolvimento dos alunos.

No local serão implantados o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado – Educação Infantil (NAEE – Educação Infantil), que fará o atendimento educacional especializado para alunos da Educação Infantil Municipal de 0 a 5 anos, e o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado – Transtorno do Espectro Autista (NAEE – TEA). Também serão ofertadas no CIPE, práticas de contraturno escolar, e futuramente serão implementadas atividades da Educação Infantil (creche).

A Secretária da Educação, Edna Heloisa Schaeffer Amaral, ressalta a importância do CIPE para o avanço da educação municipal. “A intenção é acompanhar e estimular a progressão e o desenvolvimento das crianças, o que antes do funcionamento do CIPE era um trabalho complicado. Além disso o Núcleo de Atendimento ao TEA dará um suporte maior aos profissionais, aos pais e aos alunos autistas, que também poderão progredir na sua aprendizagem”, destacou a secretária.

Os Núcleos de Atendimento Educacional Especializado estarão diretamente ligados ao Núcleo de Estudos e Atendimento à Diversidade e à Inclusão (NEADI), que é vinculado a Secretaria Municipal de Educação. Os atendimentos serão realizados no contraturno escolar, tendo caráter pedagógico e educacional.

Os servidores que irão compor a equipe de trabalho do CIPE são concursados e especializados em áreas como Psicopedagogia; Psicomotricidade; Musicalização; Atendimento Educacional Especializado; dentre outras áreas de atuação.

“Nós convidamos alguns profissionais que já trabalhavam conosco em escolas municipais e CMEIs, todos com especialização para o atendimento que será prestado no CIPE. Nós teremos no CIPE demandas totalmente diferenciadas, por isso, também atuarão na unidade, terapeutas ocupacionais, musicoterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e demais profissionais com a devida especialização. Nós ainda estamos trabalhando para a contratação de outros colaboradores que somarão com essa equipe”, concluiu a Secretária Edna.

Parceria com o SESC

Através de uma parceria firmada com o Serviço Social do Comércio (SESC), 50 crianças do 3º, 4º e 5º anos do ensino fundamental, participarão de atividades de contraturno nas áreas de língua portuguesa e matemática.

A coordenadora administrativa do CIPE, Nadir Dias de Souza Barbosa, considera as atividades de contraturno escolar um dos diferenciais da Unidade. “É um serviço que passou por todo um planejamento e visa trazer um diferencial na rotina das crianças, que serão estimuladas e potencializadas em várias atividades, que com toda a certeza devem refletir em uma melhor aprendizagem”.

Para a realização de inscrições nas atividades de contraturno escolar a família dos alunos deve estar devidamente inscrita no Cadastro Único. Para os demais serviços os alunos serão encaminhados pelas próprias escolas e NEADI.

Novas turmas de Educação Infantil

Outra novidade com a constituição do CIPE será a abertura de novas turmas de Educação Infantil CMEI no local. A abertura das novas turmas deve ser efetuada nos próximos meses, após a adequação do espaço, que pretende atender 60 crianças.

A Secretária Municipal de Educação, Edna Heloisa Schaeffer Amaral, reforça: “A ampliação do atendimento na Educação Infantil, é uma meta que vem sendo tratada com a máxima responsabilidade pela Administração Municipal, e encontramos no CIPE, condições eficientes para a ampliação desta oferta para a nossa comunidade”.