Termina o “Outubro Rosa” e inicia “Novembro Azul e Vermnelho” na rede publica de saúde de Foz do Iguaçu

A cor da campanha mudou do rosa para o azul e o vermelho, mas a dedicação e a mobilização das equipes de saúde continuam a todo vapor. Depois de um mês intenso de atividades voltadas à prevenção ao câncer de mama, a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) dá início a programação das campanhas do “Novembro Azul” e “Novembro Vermelho”, de prevenção ao câncer de próstata e ao câncer de boca, respectivamente.

O lançamento do “Novembro Azul” aconteceu nesta sexta-feira (01), na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Cidade Nova. A programação vai até às 22h, com várias atividades tais como rodas de conversa, testes rápidos, sorteios e promoção da saúde do homem.

De acordo com a gerente da unidade Camilla Lourini, a ação é muito importante e visa promover uma nova consciência masculina. “Além de sensibilizar para a prevenção do câncer de próstata, a campanha é fundamental para transformar a mentalidade dos homens. Muitos não procuram o sistema de saúde por associarem o cuidado com a noção de fragilidade, e essa é uma construção de masculinidade bastante prejudicial para os homens”, afirma.

Atualmente 200 pacientes estão em tratamento de quimioterapia contra o câncer de próstata no município. Em 2018, foram registrados 80 casos e neste ano, são 51 novos casos. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não-melanoma).

Além da prevenção à doença com a adoção de hábitos saudáveis, o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. Dois exames iniciais têm grande importância para o diagnóstico da doença: o exame de sangue, por meio do Antígeno Prostático Específico (PSA), e o exame de toque. Esses dois exames, quando associados, podem dar uma segurança de cerca de 90% ou mais, auxiliando no diagnóstico precoce da doença.

A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens a partir de 50 anos devem procurar um profissional especializado para avaliação individualizada. Aqueles com parentes de primeiro grau com câncer de próstata devem começar aos 45 anos.

“Novembro Vermelho”

O mês dedicado à prevenção do câncer de boca vai contar com intensificação de avaliações da saúde bucal e será lançado no próximo dia 05 (terça-feira), às 8h, com uma ação educativa na Praça do Mitre. As equipes farão entrega de panfletos, avaliações e conversarão com a população sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal. Esse tipo de câncer é o quinto colocado como causa de morte entre homens.