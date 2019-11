Tereza Cristina deixa Washington sem definição sobre carne brasileira

Washington – A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deixou Washington nessa quarta-feira (20) sem uma definição por parte dos Estados Unidos sobre a reabertura do mercado americano para a importação de carne bovina fresca do Brasil. O pleito foi tema da reunião da ministra com o secretário de Agricultura dos EUA, Sonny Perdue.

Ao deixar o encontro, a ministra afirmou que os americanos dirão “em breve” se as informações prestadas pelo governo brasileiro são suficientes para retomar as importações de carne bovina in natura ou se os EUA enviarão uma nova missão ao País para avaliar as condições sanitárias. Os americanos, segundo ela, não se comprometeram com prazos.

“A carne é um assunto extremamente técnico. Eles estão terminando a análise dos dados que o Brasil enviou rapidamente na consulta que foi feita e eles vão, em algumas semanas, me dar qual será o próximo passo, se vão precisar ir lá [no Brasil]. Se forem lá, [dirão] a data marcada, enfim, como é que vamos fazer daqui pra frente”, afirmou a ministra, ressaltando que espera uma resposta “em breve”.