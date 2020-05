Telemedicina passa a ofertar também atendimento psicológico

A plataforma de telemedicina lançada pelo Governo do Estado para atender pacientes com suspeitas de covid-19 ganhou uma nova funcionalidade e agora também oferece atendimento psicológico à população.

O serviço é fruto de uma parceria do governo com o Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP) e já conta com 30 profissionais qualificados para o acolhimento, além de outros 150 que estão sendo capacitados para prestar o atendimento online voluntariamente.

Pelo aplicativo de Telemedicina, o usuário passa por uma triagem feita por inteligência artificial. Caso haja a identificação de sintomas relacionados à Covid-19, ele é direcionado para uma conversa com estudantes dos últimos períodos dos cursos de enfermagem e medicina, bolsistas do programa. Eles tiram dúvidas e, dependendo do quadro apresentado, encaminham a pessoa para uma consulta online com médicos voluntários.

O serviço é gratuito e pode ser acessado de qualquer localidade paranaense, por meio do aplicativo Telemedicina Paraná, disponível para os sistemas Android e iOS .

A consulta leva de 30 e 50 minutos, e todo o procedimento segue as diretrizes do CRP e do CFP (Conselho Federal de Psicologia do Brasil)

A plataforma foi lançada em meados de abril e, até agora, teve quase 5 mil cadastros e já intermediou cerca de 2,6 mil atendimentos.