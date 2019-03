TEC do trigo preocupa produtores

A possibilidade de isenção da TEC (Tarifa Externa Comum) para importação de trigo, anunciada pelo governo na semana passada, tem deixado produtores nacionais em alerta. Isso porque, de acordo com levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o mercado doméstico já mostra sinais de fraca demanda – boa parte dos moinhos tem estoque e programação de recebimento, pelo menos até a entrada da nova safra – e a importação poderia desestimular as negociações internas e pressionar os valores.

No geral, alguns agentes consultados pelo Cepea apostam na revogação da isenção de TEC, o que favoreceria a comercialização no mercado doméstico. Já outros acreditam que a isenção de fato ocorra e isso poderia fazer com que os preços nacionais oscilem conforme a paridade de importação. Em meio a esse ambiente de incertezas, colaboradores consultados pelo Cepea preferiram se ausentar de novas negociações e aguardar informações oficiais a serem divulgadas.