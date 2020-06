Tarifas baixas e delivery: Paraguai quer incentivar comércio de fronteira com regime especial

Foz do Iguaçu – Com uma das quarentenas mais rígidas da América do Sul, o Paraguai tem conseguido controlar a epidemia do novo coronavírus, mas a um alto custo da atividade econômica. A pressão vem principalmente na região de fronteira, que sobrevive basicamente do comércio. Embora tenha chegado à fase 3 da retomada inteligente, o governo paraguaio não tem intenção de abrir as fronteiras tão cedo, especialmente com o Brasil.

Para levar um alento a quem mora nessas cidades, o governo deve anunciar nos próximos dias medidas de incentivo e apoio ao comércio fronteiriço. “A ideia é aprovar um comércio fronteiriço mais flexível, apesar do fechamento, e que eles [produtos] possam ser comercializados com o Brasil principalmente por meio de um regime turístico mais amplo”, disse o vice-ministro da Tributação, Oscar Orué, em entrevista à Rádio Nacional do Paraguai nessa quarta-feira (17).

Segundo Orué, algumas tarifas serão reduzidas em termos de transporte marítimo e portuário, além de estabelecer uma expansão de produtos sob o turismo e tentar aprovar o comércio eletrônico. “Essa é a intenção do projeto que será apresentado em linhas gerais”, disse o vice-ministro.

Orué explicou que o projeto busca manter o regime turístico, apesar de o turista não entrar em Cidade do Leste, até que a abertura das fronteiras seja estabelecida novamente.

Ele afirmou que o comércio poderia ser energizado através de delivery fronteiriço. Para isso, afirmou que a SET (Subsecretaria de Estado da Tributação) trabalha em estreita colaboração com a Receita Federal do Brasil, a Alfândega Nacional, os Ministérios das Relações Exteriores e da Indústria e Comércio, em um plano que já foi fechado e que agora falta apenas a aprovação do Presidente da República, Mario Abdo Benítez, para a emissão dos decretos.

E acrescentou que cada uma das fronteiras, Salto del Guairá, Encarnação, Puerto Falcón, Cidade do Leste e Pedro Juan Caballero terão um regime especial para comercializar com o Brasil.

Orué concluiu explicando que o plano será apresentado ao presidente, e, uma vez aprovado, o projeto será totalmente socializado com os cidadãos.