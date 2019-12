STF derruba aposentadorias dos ex-governadores do Paraná

O STF (Supremo Tribunal Federal) acaba de decidir pela ilegalidade das aposentadorias pagas aos ex-governadores do Paraná e pensões a suas viúvas de R$ 33 mil mensais. Os ministros acompanharam o voto da ministra Rosa Weber, relatora da ADI 4545 proposta pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Paraná, as informações são do Contraponto.

A ministra Rosa Weber classificou a recente mudança à Constituição estadual como uma “fraude” e determinou o cancelamento das aposentadorias e pensões de todos que a recebem atualmente.

Perderam as aposentadorias e pensões os ex-governadores Paulo Pimentel, João Elízio Ferraz de Campos, Emílio Gomes, Mario Pereira, Roberto Requião, Orlando Pessuti e Beto Richa, além das viúvas de José Richa, Mario Gomes e João Mansur.

O STF entendeu que os beneficiários não terão de devolver os valores já recebidos.