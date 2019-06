SPC: mais consumidores conseguem limpar o nome

O SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) da Acic divulgou os números do mês de maio com boas notícias. As baixas cresceram 18% em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Mais pessoas quitaram seus débitos, limparam o nome e puderam voltar a consumir, principalmente de olho nas compras para o Dia das Mães.

As baixas em maio de 2019 totalizaram 3.646 contra 3.083 do mesmo mês do ano anterior. Os registros (inclusões), também na comparação do mesmo mês dos anos de 2019 e 2018, apresentam redução de 8,4%. Foram 5.847 no mês passado contra 6.385 de maio do ano anterior. Ou seja, menos consumidores deixaram de honrar seus pagamentos, diminuindo o número de inclusões no sistema.

Por sua vez, o número de consultas ao SPC cresceu em maio último. O avanço foi de 17,7%. As consultas registradas em maio de 2018 foram de 48.349 e saltaram para 56.906 no mês passado. Resultado do aumento na procura dos consumidores justamente devido ao Dia das Mães.

O SPC da Acic é um dos mais antigos, precisos e confiáveis do Estado. Consultar informações desse banco de dados não é custo é investimento, diz a diretoria da associação comercial.