Sobe para 10 o número de casos confirmados da COVID-19 em Foz

A Vigilância Epidemiológica confirmou neste domingo (29), mais 3 casos positivos de Covid-19 em Foz do Iguaçu. Agora são 10 casos confirmados da doença no município.

O oitavo caso é de um homem de 49 anos que retornou de viagem a São Paulo no dia 15/03/2020 e no dia 21/03/2020 apresentou sintomas respiratórios leves, procurou o centro de triagem do Hospital Municipal e foi notificado e coletado exame para covid-19.

O nono caso trata-se de um homem de 56 anos que teve contato com um caso confirmado de São Paulo e apresentou os sintomas respiratórios no dia 21/03/2020, foi notificado e coletado exames.

O décimo caso é de uma mulher de 42 anos que teve contato com um caso confirmado de São Paulo, apresentou sintomas no 23/03/2020, foi notificada e coletado exames.

Os três casos estão em isolamento domiciliar por 14 dias, apresentaram sintomas leves e estão sendo monitorados pela Vigilância Epidemiológica.

Foz do Iguaçu contabiliza até hoje (29) 104 casos suspeitos e 106 descartados para o Coronavírus. Dos 10 casos confirmados, 6 permanecem em isolamento domiciliar e 4 já cumpriram o prazo de 14 dias de isolamento recomendado pelo Ministério da Saúde. Nenhum deles precisou de internação hospitalar.