SKB disponibiliza regulamento

A prova festiva dos dez anos do SKB será disputada no dia 2 de agosto, no Kartódromo Raceland Internacional, em Pinhais (PR)

O Super Kart Brasil irá realizar sua edição especial de dez anos, com a etapa marcada para o dia 2 de agosto, em evento inédito no Kartódromo Raceland, em Pinhais, região Metropolitana de Curitiba (PR).

O SKB terá a participação das categorias: Mini para pilotos de 7 a 10 anos, Júnior para pilotos com carteira PJMK e PJK, Ok Plus para pilotos acima de 15 anos, Sênior para pilotos acima de 30 anos, Super Sênior para pilotos acima de 45 anos, KZ para pilotos a partir de 15 anos, KZ Sênior a partir de 30 anos pilotos com carteira PSKB e a partir de 40 anos pilotos com carteira PSKA, F4 para uma dupla de pilotos com carteira a partir de PJK e F-4 Sênior para uma dupla de pilotos a partir de 40 anos, que disputarão uma prova de Endurance de três horas.

O regulamento técnico e desportivo do evento, bem como outras informações importantes, estão disponíveis no link http://www.kartmotor.com.br/downloads/regulamentos.

Para Dennis Dirani, um dos fundadores do SKB, a ediçāo comemorativa terá algumas novidades. “No novo regulamento técnico e desportivo desta edição, tivemos a junçāo da categoria Júnior Menor com a Júnior, o que é inovador no Brasil. A única vez que isso aconteceu no País foi em uma edição também do SKB e agora voltamos com esse formato. Já sobre as outras categorias, exceto a Mini, todas as outras podem utilizar karts, com ambas homologações CBA ou CIK FIA”, explicou.

Além da estreia do evento em Curitiba, outra novidade é a parceria com a AMK Velocidade que será a agência oficial do SKB. Os participantes do evento podem entrar em contato com a agência para cotações especiais de passagem aérea, hotel e locação de carro, através do link amkvelocidade.com.br/skb.

A AMK Velocidade é uma empresa com mais de dez anos de atuação no mercado de motorsport, a agência fundada há 30 anos é pioneira em desenvolver roteiros exclusivos para os principais eventos de esportes a motor, atuando em diversos eventos como em circuitos mundiais de Fórmula 1, Indy, MotoGP, Nascar e WEC.

“A AMK Velocidade sempre procurou opções com o melhor custo beneficio, logo nossa parceria com o SKB converge com nosso ideal. AMK é uma empresa já conhecida no ambiente das corridas e ficamos felizes fazer parte desse projeto e oferecermos as melhores opções em passagens aérea, hotéis e aluguel de veículos!”, destacou Edgar Efeiche, representante da AMK Velocidade.

SKB 10 Anos

Fundado em 2010 pelos pilotos Sérgio Jimenez, Ruben Carrapatoso, Renato Russo, Paulo Carcasci, Dennis Dirani, André Nicastro e Danilo Dirani, o Super Kart Brasil tem como missão a promoção de um Campeonato feito por kartistas para kartistas!

Julio Campos fecha parceria

Enquanto as corridas presenciais não retornam às pistas, muita coisa tem se falado do mundo virtual, onde corridas, lives e muitos stories tomaram conta das timelines. É uma nova maneira de se comunicar. Diante desse novo momento, o piloto da Lubrax, na Stock Car, Julio Campos firmou uma parceria com a conta do Instagram @funncob.

O endereço, seguido por 10 milhões de pessoas, foi criado pelo designer Thiago Senna de maneira muito despretensiosa, com postagens divertidas do cotidiano. O próprio Senna afirma que nunca pensou em ter tantos seguidores: “Fiz o @funncob para me divertir com meus amigos, mas o engajamento foi gigantesco. Hoje contamos com inúmeras parcerias e agora teremos o Julio Campos para vibrarmos nas pistas. Faremos ações no nosso canal com ele, com sorteios, promoções… enfim, dando destaque ao seu trabalho nas pistas. Uma novidade para todos nós”, destacou o designer.

Para Campos, a parceria vem trabalhar novos públicos e agregar novas pessoas para o mundo do automobilismo. “O universo do @funncob é muito grande, com seguidores dos mais diversos segmentos e isso irá nos aproximar com novos potenciais fãs, que estarão conhecendo de perto as emoções de uma corrida”, finalizou o piloto, que fará sua primeira temporada pela Crown Racing.

Nissan

A equipe Nissan e.dams está pronta para retomar, em agosto, o campeonato de Fórmula E. A disputa sem precedentes terá como palco um circuito criado no aeroporto Tempelhof, em Berlim, na Alemanha, onde três provas seguidas fecharão a temporada 2019/2020. Neste confronto emocionante cada par de corridas utilizará uma configuração diferente da pista, afim de terminar o calendário revisado da sexta temporada da Fórmula E. Estendendo-se por apenas nove dias, as seis corridas acontecerão nos dias 5-6, 8-9 e 12-13 de agosto a portas fechadas, para decidir quem será o vendedor do Campeonato ABB FIA de Fórmula E da temporada 2019/2020.

Le Mans

A 88ª edição das 24 Horas de Le Mans está confirmada para os dias 19 e 20 de setembro e seguirá com a programação de quatro dias, começando com os treinos na quinta-feira, dia 17.

Brasileiros

Bruno Senna, André Negrão, Pipo Derani, Daniel Serra, Felipe Fraga e Marcos Gomes estão na primeira lista de inscritos divulgadas Automóvel Clube do Oeste, na qual já consta 62 carros.