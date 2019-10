Sistema digital de rádio é implantado nos Pelotões da Polícia Militar de São Miguel e Itaipulândia

As equipes da Polícia Militar de São Miguel do Iguaçu e de Itaipulândia estão utilizando uma nova tecnologia para execução de seus trabalhos diários. É o sistema digital de rádio, que moderniza e melhora a comunicação entre os militares em trabalho.

O investimento e é fruto de uma parceria com o Poder Judiciário e o Conselho da Comunidade da Comarca de São Miguel do Iguaçu, que abrange também Itaipulândia, no valor de aproximadamente R$ 60 mil.

O comandante do 2º Pelotão da Polícia Militar em São Miguel do Iguaçu, sargento Hélio Guedes de Oliveira, destacou que o novo sistema é mais seguro e não permite interferências de pessoas mal-intencionadas.

Sargento Guedes destacou e agradeceu a atuação do Juiz Titular da Vara Criminal e Anexos e Diretor do Fórum, Dr. Ferdinando Scremin Neto, na aquisição desses equipamentos que, na microrregião, só têm em Foz do Iguaçu.

